Риск взрыва и вечно тлеющие тонны куриного помета. Экс-директор «Курганского бройлера» рассказал о многочисленных нарушениях на предприятии

Для птахів - нет. - Угу, тільки для людей. - Почему? Потому, что ну, как птахи - це гроші, правильно? Вот, если им создать плохие условия - денег не будет вообще.

Алексей уволился из места, где условия для птицы, говорит, лучше, чем для сотрудников, еще на прошлой неделе.

"Курганский бройлер", где мужчина успел поработать несколько месяцев, поразил его не только объемами производства, но и равнодушием к условиям труда и пренебрежением правилами безопасности.

Таранов утверждает, что на предприятии есть аварийные объекты, дальнейшая эксплуатация которых может стоить жизни рабочим. Кроме того, на птицефабрике, уверяет экс-директор, отсутствует обучение и медосмотр персонала.

Алексей Таранов, экс-директор птицефабрики "Курганский бройлер"

Два года предприятие судится в МЧС, и есть решение суда о том, чтобы запретить эксплуатировать предприятие по предписанию МЧС. То есть два года никто ничего не делал. На сегодняшний день на предприятии сложились условия эксплуатации, допустим, той же котельной, да, которая может взорваться в любой момент , то есть она в аварийном состоянии, её эксплуатировать нельзя. Вот и люди туда ходят, это угрожает их жизни.

К тому же, по словам Алексея Таранова, у птицефабрики еще где-то 5000000 гривен задолженности за газ и электроэнергию. Хватает долгов и по выплате зарплаты, а по словам местных, штата там достаточно - около полутысячи человек.

Нина, жительница Пятигорска

- Кажуть, що тут відсотків 25 працює взагалі на цій фабриці. - Конечно, працює. А де ж працювати, тут більш працювати ніде - одна фабрика. - Проблем немає з зарплатою? - Я не знаю, я вже на пенсії. – Есть, конечно, і проблеми там.

В сельсовете говорят, что проблемы начались, как только сменилось руководство в Киеве. Очевидная проблема, которую никто не хочет решать - многотонное пометохранилище, которое летом воняет так, что местным нечем дышать.

Валентина Муравьева, председатель Пятигорского сельсовета

Все паи были в «Курганском бройлере», были белорусы хозяева. Когда стал другой хозяин с Киева - Сигал Евгений Яковлевич - начался упад «Курганского бройлера». Будем так говорить. Ну, на там поле уже был навоз, потому что это «Курганский бройлер» им пользовался, всеми полями, где хотели, там и, как говорится, гадили и точно также, и там же уже было оно. Но было не такие хоть ангары, а там вообще, я тогда, когда поехала, а там аж страшно - жуть. Там вот эти вороны, там лисицы, там волки дикие.

Алексей Таранов, экс-директор птицефабрики "Курганский бройлер"

Чтобы что-то сделать с этим пометохранилищем, для начала необходимо было потушить пожар, поэтому мы ежедневно занимались ликвидацией этого пожара, очага возгорания. Учитывая то, что это 100 тысяч тонн помета, который похож на торф. Это, скорее, игнорирование проблемы как таковой, да. Желание что-то сделать цивилизованно с предприятием там просто отсутствует.

Новости АТН связались с семьей Сигал, которые являются учредителями «Комплекса Агромарс», в который входит "Курганский бройлер", чтобы узнать их точку зрения по поводу проблем, которые есть на птицефабрике. На что Евгений Сигал сказал обращаться к директору птицефабрики и бросил трубку. Также бросила трубку и помощница его жены.