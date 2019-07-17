 

50 лет после высадке на Луну: опубликовали видео старта ракеты (фото, видео)

17 июля 2019 г. 18:26
Источник: UNN
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Телеканал CBS к 50-летию высадки на Луну опубликовал оригинальный прямой эфир старта ракеты. 

Американский телеканал CBS к 50-й годовщине полета человека на Луну опубликовал оригинальный телеэфир старта ракеты с космодрома в штате Флорида, передает УНН со ссылкой на официальные ресурсы телеканала.

Ракета Saturn V отправила к Луне корабль Apollo 11 с тремя астронавтами: Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом.

Запуск “Аполлона-11” стал кульминацией одного из самых сложных и дорогостоящих проектов в истории человечества. Над тем, чтобы высадить двух астронавтов на поверхность Луны, работало около 400 тысяч человек. Только прямые затраты на американскую лунную программу составили 25 миллиардов долларов. С учетом инфляция сейчас эта сумма была бы эквивалента почти 200 миллиардам долларов. На пике программы “Аполлон”, NASA получало свыше 4% федерального бюджета США.

К вечеру 15 июля 500 тысяч туристов, желавших стать очевидцами исторического события, прибыли в округ Бревэрд во Флориде, где находятся мыс Канаверал и Космический центр имени Кеннеди. К раннему утру следующего дня, по прогнозам, их число должно было достигнуть 1 миллиона. 1000 полицейских пытались справиться с пробками на дорогах. Число приехавших издалека автомобилей, как ожидалось, должно было составить 300 тысяч. В местном штабе гражданской обороны подсчитали, что, если такое количество машин поставить бампер к бамперу, их вереница растянется примерно на 1600 км.

Видео: 

Apollo 11 Moon Launch 50th Anniversary | CBS News Special Coverage, live stream

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