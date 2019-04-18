Архитектурные ужасы нашего городка. Почему исторические здания Харькова в опасности?

Ситуация с реконструкцией "Каскада", которую горожане обсуждают уже больше недели стала так называемой "лакмусовой бумагой", которая обнажила проблемы защиты исторических памятников и визитных карточек города. По словам активистов и архитекторов, знаковые здания или сооружения Харькова могут впоследствии разрушиться или вовсе исчезнуть. В некоторых местах реконструкция происходит в закрытом режиме, без обсуждения с общественностью, как это произошло с фонтаном в саду Шевченко, говорят они, поэтому контролировать ход работ очень трудно. В то же время, часть исторических зданий - на грани полного разрушения.

Елена Рофе-Бекетова, глава БФ "Харків з тобою":

Вулиця Маршала Бажанова, 7а, будівля, яка готується до зносу, чи незрозуміло, що відбувається. Це "Каскад", це, те що відбувається на Класичному провулку. Ми від міста маємо вимагати, щоб ці будівлі, ці пам'ятки архітектури або пам'ятки історії, архітектурної спадщини, щоб вони були у доброму стані.

Елена Горошко, депутатка горсовета Харькова:

Есть такая строка, в каждом из приказов, которые подписываются мэром. что публичному обсуждению проект не подлежит. Но, если мы хотим прозрачности, если мы хотим обсуждения таких проектов, как вот реставрация "Каскада", на самом деле это должна была быть реставрация. Если бы был нормальный принятый историко-архитектурный опорный план, а не реконструкция какая непонятно. Ну, это все хотя бы было публично.

Решить проблему защиты знаковых сооружений города могут изменения в регламенте, которые касаются общественных слушаний, и появление историко-архитектурного опорного плана, говорят архитекторы. План пока не принят. В мэрии подчеркивают - над решением вопроса работают и общаются по этому поводу с Министерством культуры. Активисты отмечают, он будет иметь большой пакет документов, в том числе, с полной информацией об объектах культурного наследия и определения охранных зон. таким образом, позволит тщательно следить за состоянием памятников, незаконным сносом исторических зданий, реконструкцией или появлением жилых комплексов рядом.

Екатерина Кублицкая, архитекторка:

Максимальная высотность - это 7 этажей, здание, начало 20 века, середина 20 века. Конструктивистский, модерн, а рядом возникает 24 этажа - "свечка", которая абсолютно является дисгармонирующей и разрушает панораму города, разрушает каркас города исторический, который сложился. Мы теряем образ города, теряем себя, теряем идентику.

Пример, говорят активисты, Харьков может взять из Львова: там в горсовете создали отдельный отдел, который занимается вопросами защиты культурного наследия. В Черкассах и Запорожье чиновники вместе с активистами и архитекторами начали активно работать над реализацией программ по сохранению знаковых мест и сооружений. В Харькове же пока множество исторических зданий остаются только прибежищем для бездомных и для наркозависимых.