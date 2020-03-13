Аваков заявил о 12 случаях коронавируса в оккупированной Горловке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что в оккупированной Горловке зафиксированы 12 случаев новой коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров Украины с участием президента Владимира Зеленского по реформированию системы градостроительства Украины.

«Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке, поэтому мы должны усилить контроль», - заявил Аваков.

Напомним, конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тысяч 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тысячи 720 человек умерли, при этом 68 тысяч 324 пациентов удалось вылечить.

