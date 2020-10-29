Аварийная служба водоканала в Киеве – "МонтажТехСервис" работает без выходных! ®

С помощью услуги нашей компании можно быстро устранить аварийную ситуацию, которая может возникнуть в канализационной или водопроводной магистрали. К сожалению, коммунальные службы не всегда реагируют так оперативно, как хотелось бы. Специалисты компании "МонтажТехСервис" выезжают на объекты даже в праздничные и выходные дни, поэтому аварийная ситуация будет устранена в кратчайшие сроки.

Куда могут выезжать специалисты?

Основная задача бригады – устранить аварию, максимально быстро добравшись до объекта. К нам могут обращаться владельцы или представители следующих объектов:

торговых и развлекательных центров;

общественных заведений;

многоэтажек;

частных домов;

промышленных предприятий.

Как осуществляется услуга?

Нынешние канализационные магистрали Киева засоряются все чаще и чаще. С такой проблемой сталкиваются и жители современных микрорайонов. Если во время возведения или проектирования высотки были допущены ошибки, это значит, что канализационная система может стать неисправной в любую минуту.

Приехав на место, наша аварийная водоканал в Киеве быстро оценит ситуацию и начнет действовать. Как правило, для устранения аварийных ситуаций используют несколько способов.

При необходимости мастера прибегают к электромеханическому способу, реализация которого предполагает применение вращающей спирали с рядом насадок. Так трубы чистятся максимально эффективно. Специальные насадки убирают все засоры, которые накапливаются на стыках и в труднодоступных местах.

Выбрав гидродинамический способ, сантехники очищают трубы напором воды. Уникальность такого метода заключается в том, что в трубе нет давления. По этой причине способ все чаще применяется для того, чтобы очистить старые трубы.

Устранение аварийных ситуаций в Киеве

Обратившись в "МонтажТехСервис", вы можете быть уверены в том, что проблема будет решена максимально оперативно и качественно.

Как только от вас поступит звонок, бригада мастеров сразу выедет на место аварии. Это позволит уменьшить риск появления неприятных последствий в виде подтоплений. Вся контактная информация размещена в соответствующем разделе сайта. Цена услуги, осуществляемой нашей бригадой, является демократичной, а качество выполненных работ – высоким.