Аварию на тепломагистрали в Шевченковском районе ликвидировали

23 февраля 2018 г. 11:04
209 просмотров

Аварию на теплосетях по улице Шатиловской в Харькове ликвидировали. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском городском совете Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

В течение нескольких часов тепло и горячая вода начнут поступать в дома харьковчан, школы и детсады в районах, где было отключено отопление из-за аварии.

«Сейчас тепловики заполняют систему водой и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», - сообщил Юрий Сидоренко.

Напомним, авария на тепломагистрали на улице Шатиловской произошла 22 февраля в 10:30.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.