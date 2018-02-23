Аварию на тепломагистрали в Шевченковском районе ликвидировали

Аварию на теплосетях по улице Шатиловской в Харькове ликвидировали. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском городском совете Юрий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

В течение нескольких часов тепло и горячая вода начнут поступать в дома харьковчан, школы и детсады в районах, где было отключено отопление из-за аварии.

«Сейчас тепловики заполняют систему водой и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», - сообщил Юрий Сидоренко.

Напомним, авария на тепломагистрали на улице Шатиловской произошла 22 февраля в 10:30.