«Автоблогерше» придется выплатить таможне штраф в почти два миллиона гривен

Очередное заседание по иску скандально известной Анны Кривуц к харьковской таможне Государственной фискальной службы Украины началось 13 июля. Автоблогерша стремится добиться отмены постановления о привлечении к административной ответственности, которое грозит ей штрафом в почти два миллиона гривен, за уклонение от уплаты таможенных платежей на машину. По словам девушки, машиной она только пользовалась. Месяца два, а выписывать штраф должны на того, кто ввозил авто в страну.

Анна Кривуц, истец

Ну, я это данное, данное транспортное средство не завозила, я не нарушала 485-ю статью. И я считаю, что этот штраф незаконный, и его надо отменить.

Судья начала рассмотрение дела по существу. Таможня предоставила в суд доказательство факта пользования Анной Кривуц нерастаможенной машиной Mercedes-Benz, а именно: за два месяца патрульными блогеру было выписано более 5 административных материалов. Право на машину было только у лица, которое ввезло данное транспортное средство, поэтому Кривуц пользовалась машиной вопреки таможенным положениям, говорит представитель таможни.

Протокол був складений на підставі даних, які отримані від управління національної поліції України в Харківській області у вказанній інформації та доданними до неї копіями постанови про порушення, про притягнення до адміністративної відповідальності підтверджуеться, прошу суд звернути увагу на той факт, що на теперішній час ані позивачка, ані представником позивача не заперечується факт користування на митній території України вказаннного транспортого засобу.

По словам защитника Анны Кривуц, автомобиль был ввезен 25 апреля 2017-го, в соответствии с таможенными правилами льготный ввоз действует ровно один год, но протокол о нарушении таможенных правил и постановление о привлечении к административной ответственности были вынесены до истечения льготного периода.

Вадим Морозов, адвокат Анны Кривуц

Тобто посилаючись на порушення з боку позивачки частини першої статті 485-ї Митного кодексу, сам відповідач порушує цю ж норму. Тобто він виніс постанову про порушення митних правил митного законодавства ще до спливу терміну вивезення цього автомобіля.

Исследовав все предоставленные доказательства, судья удалилась в совещательную комнату. По окончании рабочего дня сотрудница суда сообщила сторонам, что заседание продолжится 16 июля. И уже сегодня судья Яна Губская вынесла решение: в удовлетворении административного иска Анны Кривуц - отказать.

Яна Губская, судья

Суд ухвалив: в задоволенні адміністративного позиву Крівуц Анни Сергіївни, анкетні данні не зачитуються, до Харківської митниці Державної фіскальної служби України про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності у справі про порушення митних правил за номером 0062/80/80000700/18 від 5.04.2018 - відмовити.

Теперь против решения суда можно только апеллировать, что говорит Анна, что она и собирается делать.

Анна Кривуц

Конечно, буду подавать апелляцию, потому что это - предвзятое отношение, ну она вообще не сказала ничего, потому что 485-я статья - она должна была соблюдаться полностью, ну, что я её полностью нарушила. Ну, я там нарушила максимум один пункт. Ну, то бишь, этот мой иск - он должен был сразу отклониться. Нет, приняли решение, что я виновата. Почему решение суда мы ждали четыре дня? Я думаю, что на судью было какое-то давление. Ну, подадим апелляцию, и апелляцию выиграем точно.

Но сегодня у девушки было назначено еще заседание по делу о ДТП на улице Шевченко, 327, которое произошло три недели назад. Когда девушка в состоянии алкогольного опьянения въехала в Chevrolet Lacetti. Свою вину Кривуц признает частично.

Анна Кривуц

Ну, отчасти неправа. - Это по 124-й? -Да. Но по 130-й, как мне сказали, там было 1.12, там не было 1.12, потому что мне отказали от продувки на месте, мне сделали результаты анализов за 15 минут - это невозможно. Почему мне, бегаю чуть ли не за ним, говорю, дай мне драгер, он мне не дал продуться .

Но пострадавший в этом ДТП водитель Chevrolet Lacetti отрицает - патрульные девушке предлагали воспользоваться драгером и предлагали поехать в наркоцентр. И надеется, что немалые убытки - тысяч 60-70 - ему возместит страховая компания.

Игорь Красильников, водитель Chevrolet Lacetti

Увидел - сигнал светофора зелёный начал мигать, становился желтым. Я остановился, чтобы пропустить возле столпления пешеходов, и на сигнал пешехода и после чего почувствовал удар с зада. Вышел, увидел, что автомобиль разбит. Анна проехала ещё метров сто и остановилась у обочины чуть дальше. После этого вызвали патрульную полицию, что сразу бросилось в глаза - запах перегара.

Заседания судья перенесла - по ходатайству Анны Кривуц. Чтобы девушка ознакомилась с материалами дела, и её правозащитник мог приехать из Кривого Рога на следующие судебные заседания.

Светлана Муратова, судья

Оскільки сроки дозволяють відкласти засідання - по-перше. По-друге, оскільки це тільки перше сьогодні засідання, і оскільки у суду немає даних про ваше належне повідомлення, з цих причин суд вважає можливим задовольниити дві заяви і відкласти засідання.

Если в суде вину девушки докажут, то ей грозит штраф в сумме около одиннадцати тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на три года.