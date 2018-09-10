Будущие офицеры: в академии Нацгвардии приняли присягу защищать Украину 180 первокурсников

Особое внимание к физической подготовке и овладение боевыми дицсиплинами. К поступлению в Национальную академии Нацгвардии Украины, рассказывает первокурсник Александр Шепелев, готовился в усиленном режиме в течение нескольких месяцев. Группу спецназначения выбрал уже во время прохождения курса молодого бойца, увидев как демонстрируют свои навыки старшекурсники.

Александр Шепелев, курсант Национальной академии Нацгвардии Украины:

Я вважаю, що офіцер має бути бойової закалки, він має витримати всі навантаження, які на нього будуть здійснюватися. Щоб розумів що таке бій і як в ньому діяти.

А вот Юрий Яремчук планирует в будущем защищать права военнослужащих. Подготовка к экзаменам заняла около 3 месяцев, рассказывает он, это и ежедневные физические нагрузки, и углубленное изучение основ права. Желание парня поступить в академию больше всего поддерживал отец.

Юрий Яремчук, курсант Национальной академии Нацгвардии Украины:

Я вирішив стати віськовим, щоб захищати свою Батьківщину, захищати в плані закону, тому я пішов на юриста. Ну, так, батьки хвилюються, переживають, сваряться, що я часто не дзвоню, переживають за мене, але мій батько військовий, тому він мене розуміє.

Присягу на верность украинскому народу в этом году приняли 150 юношей и больше двух десятков девушек. После начала боевых действий на Востоке Украины в 2014-м, учебная программа существенно изменилась, подчеркивают в военном ВУЗе. Сейчас наибольшее внимание уделяется практике - задач, которые должны выполнять курсанты стало гораздо больше.

Ярослав Гудзяк, начальник курсуа на Киевском факультете:

Більше зараз використовується відпрацювання вогневої підготовки, зі зброєю. Збільшено в декілька раз польових занять, тактична підготовка також.

Среди первокурсников этого года, рассказывают в ВУЗе - больше 40 участников боевых действий.