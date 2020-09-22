«Четвертый месяц с кастрюльками» Как жители нескольких домов по улице Соича живут без горячей воды

Ирина, жительница дома по улице Соича

Отак все літо ми гріємо собі воду. Зараз ще нас просто двоє на кухні. Але зазвичай це може бути більше, коли ввечері усі приходять з роботи та починають ставити воду, тут все парує, люди ще готують їсти.

Мытьё посуды в холодной воде и подогрев воды в тазах и вёдрах. Именно так начинается и завершается каждый день жителей нескольких домов по улице Соича четвертый месяц подряд. Горячую воду здесь отключили 30 мая, говорят люди. Вся улица давно в разрытиях тепловиков.

Здания рядом - это преимущественно общежития, в которых люди живут в общих блоках и без бойлеров. В общем, неудобств хватает.

Ирина, жительница дома по улице Соича

Зараз стало холодно. І просто в душі нереально вже четвертий місяць з кастрюльками. Це просто холодно. Ми хворіти починаємо тут. Тут люди з малими дітьми живуть і старі люди. Я взагалі не уявляю, як вони справляються в такій ситуації.

Екатерина, жительница дома по улице Соича

У нас здесь 12 комнат на этаже. Вот, если каждая выйдет с ведрами или с кастрюлей, чтоб поставить воду, то покушать приготовить уж не удастся. И это каждый год. Только положили асфальт, и опять раскопали на следующий год.

Летом, в жаркие дни еще была возможность ждать подачи горячей воды, отмечают харьковчане. Но после того, как на улице похолодало, ее отсутствие стало невыносимым. Привычные бытовые хлопоты, будь то мытье полов или приготовление пищи, или купание малышей, - превратились в настоящее испытание.

Люди жалуются: как правило, горячее водоснабжение после проведения плановых работ восстанавливают в течение месяца или двух.

Сейчас - ситуация совершенно другая. Куда только не звонили, но получают лишь обещания от коммунальщиков, отмечают жители домов по улице Соича. А ориентировочная дата завершения работ, которую указывают на сайте КП "Харьковские тепловые сети", все время меняется.

Ирина, жительница дома по улице Соича

Доводилось їм дзвонити. Інформбюро каже те саме, що написано на сайті. В «1562» я заходила. Там вводиш вулицю, номер будинку і написано: "планові роботи". І останні місяці усі ці дати постійно переносолись. Недавно написали, що до 25-го. Але, зважаючи на обсяг робіт, то, що ми бачимо, вся вулиця перерита, думаю, що навряд чи вона буде.

Похожая ситуация - по всему городу. Без горячей воды в течение двух месяцев или даже больше сидят жители домов или даже целых микрорайонов Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ и других частей города.

В пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети" пообещали предоставить информацию о ходе ремонтов и подготовке к отопительному сезону в ответе на официальный запрос, который корреспонденты новостей АТН отправили по электронной почте.

Между тем, на сайте харьковской мэрии сказано, что вопрос о начале отопительного сезона в Харькове обсуждался 18 сентября во время заседания Всеукраинского антикризисного энергетического штаба.

Как сообщил заместитель городского головы Андрей Руденко, перекладывание магистралей и плановые ремонты - на завершающей стадии. Руденко уверяет, что жилые дома готовы на 98 процентов. Кроме того, в мэрии обещают привести в порядок территории, где проводились ремонты, а также - подключить отопление горожанам вовремя.