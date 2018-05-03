Цирроз печени: почему появляется и можно ли вылечить?®

Важность правильного функционирования печени сложно переоценить: в древности её даже называли «матерью сердца». Именно от неё напрямую зависит здоровье и красота человека. Являясь самой большой железой, печень не только отвечает за обмен веществ, функционируя как основной энергетический центр организма, но и «убивает» вредные вещества, которые попадают в организм. Она отвечает за белковый, жировой и углеводный обмен, участвует в кроветворении и синтезе гормонов. Также она синтезирует желчь – таким образом, печень участвует в переваривании жиров и синтезе жирорастворимых витаминов.

Почему появляются проблемы с печенью

Из-за огромного количества жизненно-важных функций, которые выполняет печень, она очень уязвима к повреждающим факторам. Серьезные заболевания может спровоцировать обилие жирной пищи и, вместе с тем, малоактивный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, повышенная нагрузка из-за бесконтрольного приема медикаментов. Опасны для печени и вирусы, в первую очередь, гепатит В, С и D.

Все эти факторы часто приводят к фиброзу - разрастанию соединительной ткани в печени, которое происходит при повреждении печеночных клеток. Без правильного лечения фиброз перерастает в цирроз и развивается печеночная недостаточность.Часто возникает и жировое перерождение печени - стеатоз, при котором в печёночных клетках происходит накопление жира. Примерно у четверти населения развитых стран выявляется стеатоз печени.

Однако, своевременное обращение к врачу и подбор правильной методики лечения печеночных заболеваний во многих случаях может только приостановить развитие фиброза и стеатоза. Считается, что сформировавшийся цирроз печени является необратимым состоянием: печень в таком состоянии вылечить невозможно, единственный способ спасти жизнь пациенту — трансплантация печени.

Лечением патологий печени занимается врач гастроэнтэролог. Прежде всего, он направляет пациента на клинический и биохимический анализ крови. На УЗИ врач оценивает патологию печени и её сосудов и может выявить признаки фиброза. Для уточнения стадии цирроза печени (а их 4) используются современные методы диагностики - аппарат фиброскан и анализ крови фибротест. В некоторых случаях применяют биопсию печени (забор тканей для изучения).

Зачастую о диагнозе цирроз узнают слишком поздно, поэтому так важно своевременно обратиться за консультацией специалиста.

Диагностика и лечение заболеваний печени в Харькове

Лечение различных стадий цирроза и жировой болезни печени является одним из основных направлений работы клиники МильнерМедикал в г. Харькове. Специалистами разработана собственная методика лечения – наноизомерная терапия. Для лечения применяются фитопрепараты в микродозах, подобранных индивидуально для каждого пациента. Курс лечения включает два-три месяца – это условный лечебный цикл. Вначале пациенты проходят необходимое обследование для диагностики, затем следуют рекомендациям лечащего врача по применению лекарств, диете и образу жизни. Для лечения цирроза печени применяются фитопрепараты, разрешенные в Украине и имеющие все необходимые сертификаты по их использованию. План лечения врачи МильнерМедикал составляют индивидуально для каждого больного. Лечебный процесс находится под постоянным контролем лечащего врача. После окончания курса лечения проводится анализ результатов при повторном обследовании и в случае необходимости назначается еще один цикл. В наиболее тяжелых случаях –диагностика и лечение проводится помесячно.

Результатом успешного лечения является субъективное улучшение самочувствия пациентов, прилив сил, энергии, исчезновение болей, улучшение качества жизни. Объективно в печёночных анализах наступает нормализация показателей. Аппарат фиброскан и анализ фибротест демонстрируют снижение показателей степени проявления цирроза. Часто отмечается переход сболее высокой стадии цирроза в меньшую, например, с F4 в F3 и даже в F2.

Альтернатива лечения у пациентов с четвёртой стадией цирроза - только пересадка печени

Немаловажно и предупредить развитие заболеваний печени. Профилактика включает в себя строгую диету №5, контроль ежедневного рациона: отказ от большого количества продуктов с высоким содержанием жира, жареных блюд, курения и частого употребления алкогольных напитков. Принимать пищу следует небольшими порциями 4-5 раз в день. Во многих случаях, в частности, это касается приема антибиотиков, параллельно врачи назначают дополнительные препараты, которые называются гепатопротекторы – они поддерживают работу печени и помогают жить с этим заболеванием.

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