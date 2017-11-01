Дальнобойщики готовят в РФ неприятный "подарок" к новогодним праздникам

Российские водители большегрузов запланировали грандиозную забастовку.
Об этом со ссылкой на главу объединения перевозчиков России Андрея Бажутина передает Эхо Москвы.
Как сообщается, всероссийская акция будет приурочена к началу регистрации кандидатов на президентские выборы.
По слова Бажутина фуры по всей стране перестанут перевозить грузы в преддверии Нового года.
Таким образом дальнобойщики начнут новую волну протестов против скандальной системы сбора Платон.
Предыдущая забастовка водителей большегрузов состоялась весной.
Тогда, несмотря на противодействия властей и задержания, в ней приняли участие, по разным оценкам, от нескольких сотен до 10 тысяч перевозчиков.
Напомним, водителей фур в России обязали платить за проезд по федеральным трассам, реализовав это с помощью автоматизированной системы Платон. Закон о плате за проезд для грузовиков свыше 12 тонн вступил в действие с ноября 2015 года.
В связи с этим дальнобойщики регулярно собираются на акции протеста в Москве и по всей России.