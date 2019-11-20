День открытых дверей и фестиваль науки

Около тысячи двухсот школьников и учащихся колледжей из десяти областей Украины стали участниками масштабных событий Дня открытых дверей и фестиваля науки в НТУ «Харьковский политехнический институт».

Потенциальные абитуриенты ознакомились со всем разнообразием востребованных профессий, а также с современными учебными программами ХПИ, по которым будут обучаться в случае, если станут студентами этого ВУЗа.

Евгений Сокол, ректор НТУ "ХПИ":

Дитина не просто опановує гарну спеціальність, вона поєднує значні теоретичні і практичні знання, а наприкінці отримує диплом бакалавра, що підтверджує його освіту, і при цьому ще має гарні, фундаментальні знання.

Участникам Дня открытых дверей и фестиваля науки были предложены интерактивные лекции и демонстрации по техническим и гуманитарным направлениям ВУЗа. Абитуриенты могли узнать актуальную информацию о вступительной кампании 2020 года, пройти экспресс-тестирование ЗНО.

Александр Рогоза, ученик 11 класса:

Я только сдал экспресс-ЗНО. Кстати, довольно интересно. Хот и пять заданий, но они сделаны вопросы на разные темы, которые, вот, проходили, как в средних классах, так и более старших. Буквально тему, которую мы прошли недели две назад - вопрос по ней был.

Ярослав Онищенко, ученик 11 класса:

Я определився зі спеціальністю. Я виберу для себе сферу програмування. А саме - я хочу програмувати мікроконтролери.

Следует еще добавить, что впервые мероприятия харьковского Политеха прошли под эгидой ЮНЕСКО в рамках празднования Всемирного дня науки для мира и развития.