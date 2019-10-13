 

День защитника Украины: МВД, СБУ и СНБО выпустили совместное заявление

13 октября 2019 г. 19:40
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Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины выпустили совместное предупреждение накануне акций 14 октября, которые пройдут во многих городах страны в этот день.

Совместное заявление силовиков было опубликовано на сайтах ведомств.

В нем говорится, что силовики намерены действовать в этот день "строго и внимательно" во избежание провокаций.

"Многие завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате.

Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждому украинцу!

Сотрудники Министерства внутренних дел, служащие Национальной полиции Украины, Национальной гвардии и сотрудники Службы безопасности - часть нашего общества.

Каждый 3-й полицейский, нагвардеец и сотрудник СБУ - участник АТО. У нас - одни ценности. Главные из них: Украина, ее суверенитет, мир в стране и счастье каждого украинца!

Мы готовы обеспечивать права граждан. Мы готовы защищать общественный порядок и безопасность каждого участника.

Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина.

Мы хорошо помним события 31 августа 2015, когда боевая граната оборвала жизни четырех нацгвардейцев, а более 120 - получили ранения.

Поэтому завтра правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно. И мы очень рассчитываем на бдительность участников массовых акций. Наш общий враг никуда не делся - вы, как и мы, должны понимать, что возможны любые провокации!

Как показал тяжелый 2014 год, наша сила - в единстве, в объединении во имя ключевых целей.

Ради памяти героев, отдавших свою жизнь за свободу и территориальную целостность Украины, - этот день должен пройти мирно и достойно!

Не позволяйте никому манипулировать вами, использовать вас «в темную», нести деструкцию.

Слишком много погибло воинов и защитников Украины, чтобы сейчас мы позволили врагу использовать распри внутри страны в его - имперских - целях!

Завтра - день памяти и уважения. Он не может и не должен стать днем ​​раскола и слабости!

Слава героям! Слава Украине!", - сказано в тексте заявления.

Что касается мероприятий, которые по случаю Дня защитника Украины пройдут в Харькове, то в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области сообщили, что на Харьковщине запланировано проведение 25 тематических мероприятий, 10 из которых пройдут в день праздника, 14 октября. 

Ожидается, что в них примут участие 8500 человек, 4000 из которых будут участвовать в акциях 14 октября. 

Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий обеспечивают свыше 1000 правоохранителей, среди которых работники Национальной полиции Украины, военнослужащие Нацгвардии и спецподразделения.  

 

Видео: 

Харківська поліція готова забезпечити захист прав і свобод громадян - Валерій Сокуренко

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