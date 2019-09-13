Экс-чиновника Госгеокадастра в Харьковской области подозревают во взяточничестве

Экс-начальника одного из управлений ГУ Госгеокадастра в Харьковской области подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды в крупном размере для себя и в пользу других лиц, совершенном по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По данным следствия, в июне этого года к 62-летнему подозреваемому, который на тот момент занимал должность начальника управления, обратился знакомый предприниматель. Мужчина хотел получить разрешение на паи земель фермерского хозяйства.

Чиновник объяснил заявителю, что такая услуга не «бесплатна». Он написал на бумаге, что каждый гектар будет стоить 600 долларов. Чиновник описал процедуру, по которой подаются документы на разработку проекта землеустройства, и сказал, что после получения ожидаемого приказа предприниматель должен отдать 15 тысяч долларов.

Злоумышленника правоохранители задержали, и сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.