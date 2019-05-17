Экс-нардеп Крючков вернулся в Украину - САП

17 мая 2019 г. 12:35
Источник: Новое время
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Экс-председатель правления компании "Енергомережа" и бывший народный депутат Дмитрий Крючков, подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму более 346 млн гривен, вернулся в Украину из Германии.

Об этом Радіо Свобода сообщил заместитель председателя САП Владимир Кривенко.

Ранее САП позволила Крючкову выехать из Украины в Германию на 10 дней для проведения операции ребенку. Разрешение действительно с 9 по 20 мая.

15 апреля Дмитрий Крючков был экстрадирован в Украину из Германии по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Он является фигурантом дела о хищении средств подконтрольных государству облэнерго.  

Суд арестовал его на 45 суток с правом внесения залога в сумме 7,11 млн грн.

В суде Крючков заявил, что окружение президента Петра Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью, а директор НАБУ Артем Сытник якобы получил $500 тыс. взятки от ХК Энергосеть.

22 апреля Крючков вышел из-под стражи после внесения залога в размере 7 млн грн.

 

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