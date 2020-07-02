Экспериментальная вакцина от COVID-19: фармацевты сообщили о результатах в испытании на людях

Немецкая компания BioNTech и фармацевтический гигант Pfizer сообщили о положительных предварительных результатах совместного проекта по разработке вакцины против коронавируса.

Об этом пишет Science Alert.

Предварительные данные получены из так называемого исследования фазы 1/2, целью которого было показать, что вакцина не токсична и вызывает реакцию иммунной системы, чтобы подготовить организм к борьбе с вирусом.

Из 45 человек в возрасте от 18 до 55, принявших участие в испытании, большинство получили две дозы с интервалом в 21 день вакцины или плацебо. Относительно большое количество участников было лихорадку после второй дозы, согласно исследованию, но это не является неожиданным и не считается камнем преткновения.

Вакцина основана на РНК-мессенджере, генетическом коде, который проникает в клетки человека, чтобы заставить их генерировать антитела, которые специально адаптированы к коронавирусу.

Несколько компаний опубликовали результаты начальных этапов клинических испытаний, утверждая, что их экспериментальные вакцины вызывают ответ иммунной системы.

По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, всего 23 проекта по вакцине от COVID-19 начали клинические испытания на людях.

Некоторые перешли ко второму или третьему этапу, когда их вводили тысячам добровольцев для оценки их эффективности, отслеживания побочных эффектов и сбора другой информации, которая позволит их безопасно использовать.

Вакцина, созданная американской биотехнологической фирмой Moderna, и одна из Оксфордского университета в сотрудничестве с британо-шведской фирмой AstraZeneca, входит в число тех, которые находятся на наиболее продвинутой стадии разработки, наряду с несколькими китайскими проектами.

Напомним, центральная военная комиссия Китая разрешила использовать экспериментальную вакцину от COVID-19 среди военных.