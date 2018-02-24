Фруктовые напитки разрушают зубную эмаль - ученые

Фруктовые чаи и напитки обладают приятным и освежающим вкусом, и, как принято считать, безопасны для нашего здоровья, поэтому неудивительно, что они становятся все более популярными. Но оказалось, что и они таят в себе скрытую опасность.

Впервые об этом заявили исследователи из Королевского колледжа Лондона: они обнаружили, что регулярное употребление напитков «с кислинкой» в 11 раз увеличивает риск развития эрозии зубной эмали, передает Naked Science.

"Кислые напитки сегодня на пике моды. Многие люди пьют их, чтобы утолить жажду, а кто-то уверен, что чашка имбирного, ягодного или лимонного чая с утра натощак помогает укреплять иммунитет. К сожалению, мы вынуждены их разочаровать", - говорит ведущий автор работы доктор Саоирс О'Тул.

О'Тул и его коллеги подробно изучили результаты недавнего исследования, проведенного в больнице Гая в Лондоне, в котором сравнивалось питание 300 человек с сильно поврежденными зубами и 300 человек, не жаловавшихся на подобные проблемы.

Оказалось, что натуральные фруктовые кислоты, вступая в контакт с эмалью, начинают ее разрушать, причем это происходит еще быстрее при нагревании.

Дело в том, что тепло увеличивает скорость химического взаимодействия лимонной кислоты с фосфатом кальция, делая эмаль более подверженной к повреждению, то есть горячий напиток наносит гораздо больший ущерб зубам, чем холодный.

Также было доказано, что те, кто предпочитает пить чай медленно, смакуя каждый глоток во рту, рискуют сильнее, а значит, эрозию зубов можно предотвратить, поглощая напитки с высокой скоростью.

Интересно, что чаи без сахара оказались так же вредны, как и сладкие.

Более того, стоматологи предупреждают и о неблагоприятном воздействии на зубы модных сегодня фруктовых смузи и фруктовых чипсов – в них также содержится большое количество лимонной кислоты.

Да и свежие фрукты лучше употреблять в ограниченном количестве и по возможности быстро пережевывая.

Только в 2015 году в Великобритании было выпито 13,3 млрд литров фруктовых напитков, то есть примерно 203,6 литра на душу населения. Ученые высчитали, что с годами пристрастие к освежающему питью с фруктовым вкусом может истончить эмаль на 10 мм, и в Англии человеку придется заплатить около 30 000£, чтобы ее восстановить.

«Мы должны с осторожностью относиться к напиткам, которые считаются "здоровыми" или, по крайней мере, безвредными, – говорит профессор и научный советник Британской стоматологической ассоциации Дэмиен Уолмсли. – Особенно, если вы любите неторопливо потягивать их из трубочки».