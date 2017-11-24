Гарантия безопасности для Украины. Студентам рассказали о НАТО и его функциях

Один из корпусов университета Каразина. Среди слушателей студенты ВУЗа, нацгвардейцы. Сегодня здесь проходит семинар "Украина-НАТО: формула безопасности". Перед началом дискуссии председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз говорит - украинцы хорошо знают, чего стоит свобода и европейский выбор. Просит почтить память украинских солдат.

Ирина Фриз, председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской асамблее НАТО:

Протягом сьогоднішньої ночі, після 8-годинного обстрілу загинуло п’ятеро бійців збройних сил України. Зараз завдяки нашому досвіду вже країни НАТО мають можливість вивчати механізми, які використовує Російська федерація для досягнення своїх імперських амбіцій в демократичних країнах.

Еще в советское время североатлантическим союзом, созданным после второй мировой ради противодействия СССР, пугали его граждан. С ним, рассказывают участники семинара, связано много мифов. И до сих пор многие воспринимают его, как агрессивный блок. Зато его основная задача, отмечает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко - защищать участников альянса. И добавляет - для Украины членство в НАТО - это возможность установить мир.

Ирина Луценко, представитель президента в Верховной раде:

Ці країни надають свої війська, свою технічну допомогу, свою матеріальну допомогу. Надають можливість навчитися тактики ведення бою, та тактики ведення захисту.

Вопрос безопасности для Харьковщины губернатор называет важнейшим. А нынешний семинар дает возможность не только попрощаться с мифами советских времен, но и понять, что же такое НАТО.

Юлия Светличная, губернатор:

300 кілометрів спільного кордону із РФ, 40 кілометрів від самої великої європейської площі до кордону із Росією. Ми з вами знаємо, як жити між миром і війною. Харків вибрав мир. Харків відстоює мир.

Чтобы получить возможность вступления в альянс, Украина сейчас переходит на стандарты НАТО. И организаторы семинара обещают наладить постоянный диалог с обществом.