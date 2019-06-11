Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 11 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: въезд 2-й Лазковский (ч/с), въезд Лазковский (ч/с), пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10 (п. №1, стояк), ул. Дарвина, 15 (п. №1, стояк) до 20:00 11.06.19 г.; ул. Сумская, 26 до 22:00 11.06.19 г.; ул. Астрономическая, 35-г (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №4), 18-а до 17:00 11.06.19 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 4/2 (п. №1, стояк), проезд Стадионный, 4/3 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 11.06.19 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 11.06.19 г.

Основянский район:

пр. Московский, 38 (п. №1, стояк) до 20:00 11.06.19 г.

Слободской район:

пер. Сычевский (ч/с), въезд 1-й Сычевский (ч/с), въезд 1-й Золотой (ч/с), ул. Переездная, 28, 28-а, ул. Полевая (ч/с), въезд 2-й Полевой (ч/с), пер. Полевой (ч/с), ул. Переездная (ч/с), въезд 1-й Полевой (ч/с), пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), въезд Фесенковский, 12 (стояк) до 20:00 11.06.19 г.; ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 15-а, 17, 19, 23, 25, ул. Балакирева, 25, ул. Есенина, 10 (п. №9, спаренный стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк) до 20:00 11.06.19 г.; пер. 23 Августа, 10 (п. №2) до 20:00 12.06.19 г.