Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 1 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9.00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (п. №1, стояк), шоссе Григоровское (Комсомольское), 49-а (п. №3, стояк), ул. Каширская, 12 (п. №1, стояк), ул. Тимирязева, 40(п. №3, стояк), пр. Дзюбы (ч/с), ул. Михайловская (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с), пер. Мариупольский (ч/с), пер. Дачный (ч/с), ул. Константина Калинина (Калинина), 87, 89-а до 20:00 01.12.19 г.

Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 78 п.1-3 до 17:00 01.12.19 г., ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 01.12.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 7 (п. №2, стояк), наб. Автострадная, 15/2 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 29 (п. №3, стояк) до 18:00 01.12.19 г., ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 01.12.19 г.

Основянский район:

п пер. Соляниковский, 7 до 13:00 01.12.19 г., р. Гагарина, 174 (п. №2, стояк), ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 02.12.19 г., пр. Гагарина, 64(п. №1, стояк) до 20:00 02.12.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько), 9 к.1 (п. №1), ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 17:00 01.12.19 г., пр. Гагарина, 159 (подъезд) до 20:00 01.12.19 г.

Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк), ул. Полтавский шлях, 188 (п. №4, стояк) до 20:00 01.12.19 г.

Шевченковский район:

ул. Тобольская, 37 (п. №2, подъезд), пр. Науки (Ленина), 15 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), 68-б (п. №5, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Малоджанкойская, 7 до 20:00 01.12.19 г.