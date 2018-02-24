Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в нескольких районах Харькова в некоторых домах в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №4, подъезд) до 20:00.

Киевский район: ул. Солнечногорская (ч/с); ул. Шевченко, 343 (п. №2); до 20:00; пр. Жуковского, 1 до 17:00 26.02.18 г.

Новобаварский район: ул. Конторская (Краснооктябрьская), 13/2 (п. №1) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Архитекторов, 28 (п. №3), 34; пр. Победы, 71-б, 79, 78-в (п. №3, стояк) до 20:00.