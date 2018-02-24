Где сегодня в Харькове нет воды

24 февраля 2018 г. 9:48
133 просмотра

Сегодня в нескольких районах Харькова в некоторых домах в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №4, подъезд) до 20:00.

Киевский район: ул. Солнечногорская (ч/с); ул. Шевченко, 343 (п. №2); до 20:00; пр. Жуковского, 1 до 17:00 26.02.18 г.

Новобаварский район: ул. Конторская (Краснооктябрьская), 13/2 (п. №1) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Золочевская, 21 (п. №1, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Архитекторов, 28 (п. №3), 34; пр. Победы, 71-б, 79, 78-в (п. №3, стояк) до 20:00.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.