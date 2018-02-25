Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в Харькове в связи с ремонтом на водопроводных сетях в некоторых домах харьковчан нескольких районов города временно прекращено водоснабжение. Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №4, подъезд); до 20:00; ул. Роганская, 15 (п. №6, стояк); до 17:00 26.02.18 г.

Киевский район: ул. Астрономическая, 39 (п. №4, стояк); до 20:00.; пр. Жуковского, 1 до 17:00 26.02.18 г.

Московский район: пр. Московский, 41 до 20:00.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); до 20:00 26.02.18 г.

Новобаварский район: ул. Конторская (Краснооктябрьская), 13/2 (п. №1); до 20:00.

Шевченковский район: ул. Зачепиловская (ч/с); ул. Дорошенковская (ч/с); въезд 1-й Дорошенковский (ч/с); пер. 1-й Дорошенковский (ч/с); въезд 2-й Дорошенковский (ч/с); пер. 2-й Дорошенковский (ч/с) до 18:00; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк) до 20:00.