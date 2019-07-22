Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 22 июля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Независимости (Правды), 17, ул. Новгородская, 10 (п. №1), ул. Малоджанкойская, 7-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5, стояк) до 20:00 22.07.19 г.; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23.07.19 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 241 (п. №1) до 20:00 22.07.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №4, стояк), 49-а (п. №4, стояк), 52 (п. №1) до 20:00 22.07.19 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 20:00 22.07.19 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 22.07.19 г.; Григоровское шоссе (Комсомольское), 53 (п. №1, стояк) до 20:00 22.07.19 г.

Основянский район:

ул. Галушкинская, 4 до 20:00 22.07.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 22.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 56 (п. №1, стояк) до 17:00 22.07.19 г.; ул. Золочевская, 24, 24-а, ул. Сергея Борзенко, 2, 3, 4, 9/1, пр. Славы, 9, ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00 22.07.19 г.