Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 14 сентября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:40 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район:

ул. Целинная (ч/с), ул. Самаркандская (ч/с), проезд 1-й Самаркандский (ч/с), въезд 2-й Самаркандский (ч/с), пер. Дальневосточный (ч/с), ул. Печорская (ч/с), пер. Ташкентский (ч/с), ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Техническая (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), пер. Донбассовский, 17, ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.09.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 33 (п. №3, спаренный стояк), ул. Мира, 20 до 20:00 15.09.19 г.

Киевский район:

пер. Театральный, 1/3, ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 15.09.19 г.; ул. Багалия, 11 (п. №1) до 20:00 16.09.19 г.; ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 17.09.19 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова, 132-в (п. №2) до 20:00 16.09.19 г.

Новобаварский район:

пер. Черновский (Володарского) (ч/с), ул. Федоровская (ч/с), ул. Гребенюковская (ч/с), ул. Григоровская, 86-а,б, ул. Некрасова (Песочин) (ч/с), ул. Молодежная (Песочин) , 1, 1-а, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, пос. Песочин, ул. Надежды ,16, 16-а-е, ул. Подлесная (Песочин), 1, 1-а,б, ул. Гагарина (Песочин), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, ул. Строителей (Песочин), 1-3, ул. Некрасова (Песочин), 11 ,11-б, 41 (эт. №2-4) до 20:00 15.09.19 г.

Шевченковский район:

ул. Шатиловская (Ленина), 41, пр. Победы, 56 (п. №2, стояк), пр. Победы, 66 (п. №3, стояк) до 20:00 15.09.19 г.; пр. Победы, 52-б (стояк) до 17:00 16.09.19 г.; ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №7, стояк), пр. Науки (Ленина), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 16.09.19 г.