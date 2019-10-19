Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 октября, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Московский район: пр. Тракторостроителей, 89 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.19 г.; ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 20.10.19 г.

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 3 (п. №2), ул. Свистуна (Северная), 22 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Жуковского, 1 (п. №1) до 20:00 19.10.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 13/6 (п. №3, стояк) до 20:00 20.10.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №5, стояк), 179-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 19.10.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (стояк) до 20:00 19.10.19 г.