Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: пр. Александровский, 140 (п. №2, стояк), ул. Зубарева, 61 (п. №1) до 20:00 25.02.20 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 14 (п. №1, стояк), ул. Мироносицкая, 79 до 20:00 25.02.20 г.; пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №2) до 20:00 26.02.20 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), пр. Московский, 193 (п. №12, стояк) до 20:00 25.02.20 г.; ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк) до 20:00 27.02.20 г.

Новобаварский район:

ул. Щигровская (ч/с) до 20:00 25.02.20 г.

Слободской район:

ул. Александра Матросова, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.02.20 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 226 (п. №5,6,7), ул. Деревянко, 11 (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №7, стояк), пр. Победы, 66 (п. №13, стояк), 68-а до 20:00 25.02.20 г.