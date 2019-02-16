Где в Харькове сегодня нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район:

пер. Набережный (ч/с), пер. Речной (ч/с), ул. Дергачевская (ч/с), ул. Клочковская, 101-а, 101-б, ул. Залесская, 1-а до 18:00 16.02.19 г., ул. Балакирева, 46 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.02.19 г.

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 20:00 16.02.19 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 16.02.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 85 (п. №2) до 20:00 16.02.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №2, стояк) до 20:00 16.02.19 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 16.02.19 г.