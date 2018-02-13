Герои не умирают. На Харьковщине открыли памятник "Солдатам необъявленных войн"

Дорога, которая поднимается в небо, устланная гильзами и убитая горем мать, как символ скорби. Памятник "Солдатам необъявленных войн" посвященный украинским военным, что прошли АТО и Афганистан, а также участникам необъявленных войн установили возле школы в селе Коробочкино Чугуевского района. Идея принадлежит воину-афганцу, главе Харьковской областной организации Аграрной партии Михаилу Золотареву.

Михаил Золотарев, глова Харьковской областной организации Аграрной партии:

Для того, чтобы для молодого поколения это все-таки был не просто знак и символ, а напоминание того, что все-таки война - это самая страшная трагедия, чтобы они в будущем становясь теми же военными, теми же правителями, теми же депутатами и президентами, знали что до этого нельзя допускать страну.

Автором памятника стал скульптор, народный художник Украины Сефаддин Гурбанов. К воплощению идеи в жизнь присоединились аграрии Чугуевского района и Харьковская областная организация Аграрной. С самого начала боевых действий на Донбассе аграрии помогали украинским военным, теперь увековечивают память тех, кто так и не вернулся домой.

Виталий Скоцик, лидер Аграрной партии:

Люди, які працюють на землі, найбільше й цінують цю землю, і захищають її, нехай цей пам'ятник буде хорошою згадкою про всіх тих, хто поклав своє життя на захист свого рідного народу і своєї рідної землі.

В тот же день в Коробочкино открыли выставка уникальных арт-объектов, сделанных из атрибутов войны, которые были привезены из АТО - здесь куклы из камуфляжа, игрушки из гильз и ящики для боеприпасов с петриковской росписью.

Павел Ротарь, сержант полка спецназначення "Київ":

Все то, что мы можем делать руками в Украине и талант прикладывать, мы можем показать и увидеть на этой выставке. В начале принимало участие у меня в проекте 26 мастеров на первой выставке, это уже 30-я выставка в течение 31 месяца. и уже в этом проекте участвует около 150 мастеров со всей Украины.

Завершением торжеств в селе Коробочкино стал концер-реквием посвященный героям АТО, ветеранам-афганцам и ветеранам локальных конфликтов.