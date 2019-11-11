Греются обогревателями, газовой плитой и теплыми вещами: где еще так и не дали тепло

Пушкинская - центральная улица города. Несмотря на то, что из окон квартир открывается вид на городской совет, в квартирах - холод.

Татьяна рассказывает: несколько недель назад коммунальщики пытались дать отопление в дом, однако теплыми батареи так и не стали. На чердаке прорвало трубу.

Татьяна Чернушенко, проживает в доме по улице Пушкинская, 3

Позвонила на “1562” и сделала заявку, если раньше они мне хоть говорили, почему у нас не имеется, то сегодня мне девушка сказала, что они на такие вопросы не отвечают. В теплосети я звоню каждую неделю. По-хамски отвечают, просто по-хамски! Не хотят даже разговаривать, говорю: девушка, объясните - через месяц включат, через два? - Может, через месяц, а может, и через два…

Пока ждут тепло в квартирах, уже успели переболеть всей семьей гриппом по несколько раз, рассказывает Сергей Андронюк. Последнюю неделю столбик термометра в квартире не поднимается выше 10 градусов. Спасаются теплыми вещами, ведь электрообогревателем “накрутили” уже значительную сумму денег. Хотя тепла в квартире так и нет.

Сергей Андронюк, проживает в доме по улице Пушкинская, 3

За много лет это впервые такое, чтобы не было ни горячей воды дома, не было, нет ... Холодно, просто холодно. Переболели уже все. 15-го обещали, сегодня одиннадцатое число, я не то, что поражен...

Люди говорят, хотя с начала отопительного сезона прошел почти месяц, “горячие линии” КП продолжают принимать заявки будто впервые.

Владимир Дмитриев, проживает в доме по улице Пушкинская, 3

Греемся - газ, обогреватели, бутылки с кипятком, очень холодно. “1562” морозятся. У нас нету данных, мы ничего не знаем, от них никакого толку

Также все еще отсутствует отопление и в области. В частности, в Купянске в части школ вынужденные каникулы продлили из-за отсутствия тепла.