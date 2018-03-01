Харьков засыпало снегом. Как харьковчане боролись с непогодой

С лопатой в руках третий час подряд Андрей пытается откопать свой Daewoo. Авто понадобилось ещё утром, и отправиться с места не удалось до сих пор.

При этом ни дворников, ни дорожных рабочих поблизости не наблюдается.

Андрей, предприниматель

Я хочу сказать, что просто надо следить. Мы же платим деньги. Мы платим за бензин, за газ… Это на всё это уходят налоги, неужели я заслужил... Я - тот человек, который всегда по- полному заправляюсь. Неужели вот это я заслужил, чтобы копать здесь! (поставил лопату и согревает руки) Как бы так, чтобы не материться, а? Плохо всё, плохо всё. Три часа толкаю, вот три метра, не могу никак вытолкать

Передвигаться пешком также неудобно - из-за сильных заносов люди топчут дорожки сквозь сугроб и метровые сугробы.

Сергей, перевозчик

- Як оцінюєте роботу комунальників? - Никак, никак. Просто, что вот по городу, может и есть. По дворам вообще никакой работы… Некрасиво... Не знаю, сколько там денег списывается на это всё... сами видите. Подход есть?(жест рукой) Нету никакого.

Юрий, экономист

Я здесь рядом живу... Помочь решил людям, как не помочь. Надо всем становиться и помогать как бы

Более-менее удовлетворительные условия передвижения в центре города. Здесь к полудню расчистили центральные магистрали и тротуары, на улицы вышла тяжелая техника, грейдеры и машины с песчано-соляной смесью.

Владимир, водитель снегоуборочной машины

Сейчас вот почистили, теперь засыпаем. Солью засыпаем - и все. Трудно, тяжело, да. И ночью тяжело, и днём. Движение, машин много... надо... делаем.

Из-за того, что утром чуть ли не половина общественного транспорта не смогла выйти на маршруты, на то, чтобы добраться на учебу или работу, харьковчанам понадобилось гораздо больше времени.

В метрополитене утро также ознаменовалось страшной давкой, только через несколько часов вывели дополнительные поезда.

Людмила

Добиралася маршрутним таксі, а зараз думала, доїду до дому на трамваї. Це жахливо.

Константин, техник

До метро кое-как добрался, потом на работу поехал. - А де ви мешкаєте? - На Салтовке. Ну тяжело утром... ночью ж хорошо намело.

На некоторых остановках его вообще ждали больше часа, как это было утром с 20 на проспекте Победы и троллейбусами в районе рынка Барабашова.

Анатолий, водитель троллейбуса №3

По Кузнечной проехать невозможно, та везде невозможно. Здесь вообще не чищеная дорога. Вот если еду я к центру, возле остановки Одесская дороги не чистят, отрываемся от проводов. Всё время, сколько едь - каждый год одно и то же самое

В дополнение к ненастью хлопот добавляют ещё и задержки из-за аварии и легковушки, которые владельцы бросили на обочинах.

Елена Богатыренко, водитель трамвая №6

Ну я смену приняла в час дня. ДТП было уже на Полтавском шляхе, я поехала в объезд и вот стою уже здесь полчаса. Вообще тяжело, потому что снега очень много на рельсы намело. Плюс машины, которые мешают, просто мешают проехать. В основном, проблема больше в машинах, не в электротранспорте.

Из-за этого Мерседеса возле остановки в переулке Короленко уже скопления трамваев. Только разгневанные пассажиры собрались вместе его оттянуть, их успокоили копы, которые приехали на вызов.

Илья Сенский, патрульный

Водитель данного транспортного средства оставил автомобиль в неположенном месте, чем парализовал движение трамваев. Сейчас пытаемся найти водителя данного транспортного средства. Если мы его сейчас не найдем - возьмем пояснения от водителей трамваев, что данное транспортное средство существенно мешает дорожному движению и данное транспортное средство будет эвакуировано

Хотя на завтра снега синоптики уже не прогнозируют, разобраться с этим коммунальщикам понадобится ещё много времени.

А чтобы работать быстрее, харьковчан просят не оставлять собственные машины на обочинах дорог и въездах во дворы.

Тем более, что на субботу синоптики снова обещают осадки.