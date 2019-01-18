Харьковчане предлагают создать электронную систему управления Е-Ticket - петиция

18 января 2019 г. 14:25
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Создать электронную систему управления картами Е-Ticket предлагает харьковчанин чиновникам горсовета.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Ни для кого не секрет, что электронное управление своим счетом является очень удобной фишкой в наше время», - считает автор петиции и отмечает, что сейчас для пополнения карточек Е-Ticket необходимо лично воспользоваться автоматом, расположенным на остановке.

Введение такой функции, по мнению харьковчанина, обеспечит более удобным пользование системой Е-Ticket.

Сбор подписей под петицией стартовал 16 января. На данный момент ее подписали около 70 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.

 

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