Харьковчане стали чаще болеть кишечными инфекциями

09 июня 2017 г. 15:55
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В Харькове увеличились случаи заболевания кишечными инфекциями. Согласно статистике, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями за четыре месяца 2017 года возрос на 12,2%. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По их сведениям, уровень заболевания кишечными инфекциями значительно у детей значительно  выше, чем у взрослых. Большая часть зарегистрированных случаев приходится детей до двух лет.

Поэтому харьковчан просят не покупать продукты на стихийных рынках, так как качество продуктов на стихийных рынках не проверяют лабораторно, в отличии от супермаркетов и рынков.

Также не следует покупать пирожные с кремом, а фрукты и овощи следует тщательно мыть перед едой, потому что в грунте могут быть споры ботулизма – тяжелого токсоинфекционного заболевания.

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