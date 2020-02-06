Харьковчанка борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение

06 февраля 2020 г. 17:05
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33-летняя харьковчанка Алина Романенко борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи всех неравнодушных.

В ноябре 2019 года женщине поставили диагноз – острый миелоидный лейкоз (рак крови).

Сейчас мать двоих детей проходит второй курс химиотерапии в Белоруссии.

«Алинка проходит 2 цикл химии, за которые мы заплатили благодаря помощи родственников, друзей и неравнодушных людей...  Мы очень надеемся, что продолжить лечение здесь! Многие  отправляются в Турцию или Израиль, но для нас лечение в Беларуси из-за стоимости  является самым оптимальным», - рассказывает ее муж Евгений.

Врачи дают шансы на выздоровление, но семье катастрофически не хватает денег. Поэтому семья Романенко обращается к неравнодушным людям за помощью.

«Я был смелым человеком, но теперь я знаю, что смертельно боюсь одного - жизни без нее.  Пожалуйста, помогите нам, она должна жить!» - просит харьковчанин.

Чтобы Алина смогла продолжить лечение, на данный момент нужно около 5 000 долларов.

Перечислить средства можно на карту ПриватБанка 5168 7574 0557 3488 Алина Романенко,

или позвонив мужу Алины – Евгению, по номеру (099) 909 – 96 - 15:

 

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