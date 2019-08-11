 

Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar

11 августа 2019 г. 16:15
Источник: Левый берег
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22-летний житель Индии утопил подаренный родителями автомобиль BMW, потому что хотел Jaguar.

Об этом пишет India Today.

Видео с тонущим в реке автомобилем было снято в пятницу, 9 августа, в городе Ямунанагар на севере Индии.

Свидетели происшествия бросились в воду из опасения, что внутри автомобиля могут быть люди, но там никого не оказалось.

Выяснилось, что недовольный родительским подарком мужчина, которого называют только по имени - Акаш, отвез автомобиль на набережную и направил его в воду.

В полиции сообщили, что Акаш имеет психическое заболевание и проходит лечение, поэтому ему не собираются выдвигать никаких обвинений.

Стоимость BMW в Индии составляет около 49 тысяч долларов, а Jaguar - около 60 тысяч.

 

Видео: 

Haryana Boy Gets A BMW From His Parents, Pushes It Into The River Because He Wanted A Jaguar

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