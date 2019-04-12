Испытание для авто на дорогах в Дергачах и Золочеве. Когда чиновники обещают их отремонтировать?

Дорога из Золочева в направлении поселка Александровка. Капитального ремонта здесь не было уже почти полвека. Асфальтированное покрытие на некоторых участках разбито вдребезги, местами превратилось в грунтовку.



Пересуваючись цією дорогою можна суттєво пошкодити авто через глибокі ями. За моєю спиною знак обмеження швидкості - 40 кілометрів на годину. Однак перевищити цю позначку наважуються лише водії екстремали.

Водители говорят, по сравнению с прошлыми годами ездить по области стало комфортнее. Но все равно есть множество направлений, напоминающих скорее трек для испытания внедорожников. Не только в Золочевском и Дергачевском районах, но и в других частях области. Кроме того, есть проблема с дорожными знаками и разметкой, подчеркивают автомобилисты.

Ярослав Лепетюк, преподаватель Хар. автомобильно-дорожного колледжа:



Дергачівський, Золочівський район, які ви упомянули, він дуже на низькому рівні. Щось робиться, але ями залатали, але після - ніхто нічого не убирає, і організація дорожнього руху дуже на низькому рівні.

Валерий Красин, водитель:



По Окружной, ну, там частично сделали, но, все равно, едешь 20 километров в час. Ну, не фонтан, короче.

Леонид, водитель:



Окружная вообще в ужасном состоянии находится. И в сторону Полтавы.

Что касается ремонта Окружной, на которую регулярно жалуются автомобилисты - работы ведутся почти ежедневно, уверяют в облавтодоре, в зависимости от погодных условий. Трудные участки, по словам специалистов - Рогань и выезд в сторону Безлюдовки. Направления Харьков-Золочев, Золочев-Александровка и Дергачи-Казачья Лопань дорожники называют одними из самых проблемных дорог в области. Первую даже хотели внести в нынешний перечень масштабных ремонтов за счет бюджетных денег, отмечают в Службе автомобильных дорог. Однако пока есть финансовая возможность лишь подлатать ямы на дорогах района.

Сергей Пляка, зам. нач.Служби автомобильных дорог в Хар. обл.:



Працюють бригади в Золочівському районі, вчора працювали. Сьогодні, на жаль, нема там роботи. тому що є технічне питання, завод зупинився. Переоснащують лічильник газовий. На цих напрямках буде виконуватися і виконується ямоквий ремонт.

Работы по ликвидации ямочности проводят и в направлении Дергачи-Казачья Лопань, отмечают чиновники. А вот начало среднего и текущего ремонтов, запланированных в 19-м году на этой дороге, откладывается. Тендеры до сих пор не проведены.

Сергей Пляка, зам. нач.Служби автомобильных дорог в Хар. обл.:



Одним із підрядників, яких ми відхилили по недостатній кваліфікації, нек відповідали кваліфікації. Один із підрядників звернувся зі скаргою в Антимонопольний комітет, що ми не вірно визначили учасників торгів. Автоматично при надходженні скарги система Прозорро, блокує подальше проходження торгів.

На следующей неделе, отмечают чиновники, специалисты будут укладывать асфальт на дороге Харьков-Липцы-Борисовка. Восстановить дорожники планируют 2 километра. Ямочный ремонт в других районах продолжат в первую очередь на подъездах к школам, сельских амбулаторий и кладбищ накануне Пасхальных праздников.