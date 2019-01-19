Из кранов горожан теперь течет освященная вода

19 января 2019 г. 13:28
182 просмотра

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись сегодня, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр». 

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

В частности, на водозаборе комплекса «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он рассказал, что вода освящается особым образом всего один раз в год. Также церемония освящения воды состоялась на Краснопавловском водохранилище.

Отметим, что освящение питьевой воды в день Крещения уже давно стало традицией.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.