Из кранов горожан теперь течет освященная вода

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись сегодня, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр».

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».

В частности, на водозаборе комплекса «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он рассказал, что вода освящается особым образом всего один раз в год. Также церемония освящения воды состоялась на Краснопавловском водохранилище.

Отметим, что освящение питьевой воды в день Крещения уже давно стало традицией.