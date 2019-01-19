Из кранов горожан теперь течет освященная вода

Обряды освящения воды, которая подается в дома харьковчан, состоялись сегодня, 19 января, на водозаборах комплексов водоподготовки «Донец» и «Днепр».
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал».
В частности, на водозаборе комплекса «Донец» церемонию освящения воды провел настоятель Храма Владимирской иконы Божией Матери протоиерей Петр. Он рассказал, что вода освящается особым образом всего один раз в год. Также церемония освящения воды состоялась на Краснопавловском водохранилище.
Отметим, что освящение питьевой воды в день Крещения уже давно стало традицией.