Из-за недостатка запасов хлора Харьков может остаться без воды, - Украинская ассоциация водоканалов

Из-за того, что запасы хлора в Украине истощаются, на Харьковщине возникла угроза прекращения подачи воды в дома местных жителей уже на этой неделе.

Об этом в эфире «Громадського» рассказала вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

Она пояснила, что водоканалы, любые предприятия и компании могут держать только месячный запас хлора, поскольку это химвещество является взрывоопасным, и хранить в больших количествах его нельзя.

Запасов хлора в Украине может хватить максимум на несколько месяцев. Подавать в дома неочищенную воду запрещено.

«Хлор добавляется в воду из любых источников и дезинфицирует ее, то есть убивает все бактерии, которые являются вредными для жизни и здоровья людей. На водоканалах хлор применяется круглосуточно в технологии очистки воды. Когда вода проходит предварительную очистку, она находится 24 часа в фильтрах, то есть грязная вода находится в фильтре 24 часа. И если туда не добавить хлор, то там происходит большое размножение бактерий», - пояснила Ольга Бабий.

По информации Украинской ассоциации водоканалов, если до четверга в Украине не будет хлора, то в субботу Харьков останется без воды.

Сейчас на всю Украину нужно 1200 тонн хлора для того, чтобы обеспечить месячную потребность.

В Украине «ДнепрАзот», который производил хлор, сейчас остановился на ремонтные работы, а потом просто не вышел на производство. Руководство «ДнепрАзот» объясняет это тем, что цена на газ подорожала, для производства удобрений газ стал очень дорогой, а «ДнепрАзот» производит и удобрения, и соляную кислоту, и хлор, поэтому они остановили производство, поскольку основной их продукт - это удобрения. Теперь, чтобы запустить производство хлора, все производственные и административные расходы им придется положить на производство хлора.

«У водоканалов есть определенный режим МЧС, - рассказывает Ольга Бабий, - Если предприятие видит, что у него очень малые запасы хлора, оно должно перейти на почасовую подачу. А это крайне сложная вещь для больших городов, таких как Харьков. Мы сейчас общаемся со всеми директорами водоканалов. Если «Днепр» не будет во вторник запущен в работу, мы ищем альтернативный импорт».

По ее информации, уже пришли определенные поставки из Румынии, и Ассоциация ведет переговоры с Польшей.

Также Братислава подтвердила Асооциации возможность отгрузки хлора.

«То есть мы ищем альтернативу, чтобы ближайшие две недели перераспределить свои внутренние остатки хлора между нашими компаниями, одолжить друг другу, а затем перейти на импорт», - сообщила Ольга Бабий.