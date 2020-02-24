Из-за песчаной бури тысячи туристов не могут улететь с Канарских островов

На испанских Канарских островах началась сильная песчаная буря, из-за которой авиакомпании были вынуждены отменить свои рейсы. Буря пришла из пустыни Сахары, около 500 км через Атлантический океан и была настолько большой, что ее зафиксировали на снимках космические спутники.

Кроме того, паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами на Гран-Канарии также были приостановлены.

"Пожарные борются за сдерживание пожаров на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше +30 градусов", - говорится в сообщении.