Из-за песчаной бури тысячи туристов не могут улететь с Канарских островов

24 февраля 2020 г. 13:26
Источник: ZN.UA
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На испанских Канарских островах началась сильная песчаная буря, из-за которой авиакомпании были вынуждены отменить свои рейсы. Буря пришла из пустыни Сахары, около 500 км через Атлантический океан и была настолько большой, что ее зафиксировали на снимках космические спутники.

Кроме того, паромные перевозки и усилия по борьбе с лесными пожарами на Гран-Канарии также были приостановлены.

"Пожарные борются за сдерживание пожаров на Гран-Канарии и Тенерифе, где в последние дни температура поднялась выше +30 градусов", - говорится в сообщении.

 

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