 

Как будут отбывать наказание осужденные по делу о ДТП на Сумской Зайцева и Дронов

11 сентября 2019 г. 15:34
Источник: Факты
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Осужденная по делу о кровавом ДТП на Сумской Елена Зайцева будет шить одежду, а осужденный по тому же делу, Геннадий Дронов, - работать в поле. 

Как сообщалось, приговоренные к 10 годам лишения свободы ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими Зайцева и Дронов уже этапированы в места отбывания наказания. 

Елена Зайцева находится в исправительном центре Днепропетровщины, а Геннадий Дронов переведен в колонию на Полтавщине. 

Журналисты побывали в местах отбывания осужденными наказания, чтобы посмотреть, в каких условиях будут находиться ближайшие годы осужденные, и есть ли у кого-то из них особые привилегии и шансы на досрочное освобождение.

Гектары полей, техника, ферма - на первый взгляд обычное сельхозпредприятие, если бы не колючая проволока на заборе. Исправительная колония близ Полтавы - минимального уровня безопасности, здесь нет рецидивистов. Почти все мужчины здесь осуждены за ДТП. Здесь будет отбывать наказание Геннадий Дронов.

В каждой камере живут от двух до шести заключенных мужчин. Разрешены планшеты без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание - три раза в день.

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу он будет получать около 5 тысяч гривен в месяц. От тысячи до двух  он будет отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть - пострадавшим в аварии.

На работу Дронов будет ходить в сопровождении инспектора, за хорошее поведение возможен  отпуск - две недели в год. 

Пока же Геннадий Дронов об этом даже не мечтает. На эксклюзивную встречу с журналистами «Фактов» он пришел подавленным, они - единственные, с кем он согласился встретиться.

Его адвокат готовит кассационную жалобу в Верховный суд, ведь полную вину Дронова, уверен он, суд так и не доказал.

О досрочном освобождении речь может идти только после отбытия не менее половины срока. 

Такая же ситуация и у Елены Зайцевой.

В отличие от Дронова, водитель Лексуса, врезавшегося в толпу и убившего шестерых человек, Елена Зайцева - в исправительном центре минимального уровня безопасности. Здесь находятся женщины, осужденные за нетяжкие преступления - кражи, неуплату алиментов. 

У них есть мобильная связь, интернет и магазины за пределами колонии. Представитель пострадавших, адвокат Лариса Матвеева, возмущена пребыванием виновницы трагедии в таких условиях.

В исправительном центре говорят - женщин с подобными приговорами, как у Зайцевой - всего четыре на всю Украину. Отправлять их в тюрьмы со строгим режимом не имеют права. Для них здесь создали отдельный сектор с усиленным контролем.

В столовую, в баню и на работу Зайцева будет ходить в сопровождении инспектора. Она будет работать швеей или вышивальщицей с зарплатой чуть больше четырех тысяч гривен. Будет ли она  подавать кассационную жалобу - неизвестно, адвокат на телефонные звонки не отвечает, сама же осужденная от интервью отказалась.

И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет, ведь два года из десяти они уже отбыли в СИЗО. По искам оба должны заплатить потерпевшим и их семьям по 4 миллиона гривен.

 

Видео: 

Условия тюрьмы, труд и привилегии. Эксклюзивное интервью Геннадия Дронова

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