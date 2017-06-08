Как подвиг стал профессией. История лейтенанта Максима Барабаша

Они держатся за руки, как старые друзья - маленький Егор Лопатин и без пяти минут лейтенант Максим Барабаш. Вместе с мамой Егор приехал в Харьков из Николаева, чтобы поздравить Максима во время церемонии выпуска из Харьковского национального университета гражданской защиты. Чрезвычайное событие, которое объединило Максима и Егора произошло осенью 2011. Егорка гулял во дворе и упал в 15 метровый колодец, его бабушка начала звать на помощь. Крики соседки как раз и услышал Максим и бросился на зов:

Максим Барабаш, выпускник ХНУГЗУ

Выбежал, она говорит, да Егор в колодец упал я ж с отчимом взял канатную лестницу, побежали к ним домой, смотрю туда – да плавает ребенок, я залез туда в колодец. Когда спустился вниз увидел, что ребенок не дышит, находится без сознания плавает.

Максим вытащил мальчика за считанные минуты, потом подключились взрослые, и сделали все, чтобы привести ребенка в сознание. Максим говорит, ни о чем в тот момент не думал, кроме того, чтобы спасти и помочь. В школе его еще долго называли героем, а МЧС Украины наградило знаком "Герой-спасатель года". Когда пришло время выбирать ВУЗ, сомнений куда поступать не было:

Максим Барабаш, выпускник ХНУГЗУ

На тот момент замминистра МЧС предложил, иди к нам в службу, будешь спасать людей, у тебя это хорошо получается, так я ре шил пойти в енот университет, и вот завтра стану лейтенантом Вот смотри огнетушитель, знаешь, как им пользоваться

Максим Барабаш с гордостью демонстрирует семилетнему Егору экспонаты музея университета гражданской защиты. Мальчик говорит, что ему все понравилось, и все интересно, но с будущей профессией он сам еще не определился:

Егор Лопатин

Думал, но так и не решил. А что бы ты хотел? Доктор, грузчик!

Впрочем, у Егора еще есть время, чтобы определиться. А вот у его спасителя Максима Барабаша - лейтенанта гражданской защиты в следующий понедельник уже начнется первый рабочий день в родном Николаеве.