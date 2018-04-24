Количество пассажиров в маршрутке, попавшей в смертельное ДТП в Кривом Роге, превышало норму

Количество пассажиров в маршрутном такси, в котором из-за ДТП в Кривом Роге погибли девять человек, не соответствовало заявленному в техпаспорте.

Об этом заявил следователь Никита Гаркавый.

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем.

Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс пять пассажиров, которые могут стоять.

Следователь сообщил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Личности всех пассажиров маршрутки установлены.

Маршрутка двигалась со скоростью 46 километров в час.

Он также сообщил, что за рулем "Мазды" находился 67-летний мужчина, это подтверждают видеосъемки с камер наблюдения.

Его сын находился на пассажирском сиденье.

Как сообщил следователь, дело может быть передано в суд примерно через четыре месяца.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге на пересечении улиц Металлургов и Героев АТО произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил сотрудников металлургического комбината.

В результате ДТП 8 человек погибли и 21 человек пострадал.

В городе объявили траур.

Позже число жертв аварии увеличилось до 9 - в больнице скончался один из пострадавших.