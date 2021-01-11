Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Пермская, 9 (п. №4, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №4, стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 11.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Девичья (Демченко), 4 (п. №1) до 17:00 11.01.21 г.

Московский район:

пер. Автострадный, 8/41 (п. №1), пр. Тракторостроителей, 103 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №8, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №8, стояк), ул. Познанская, 8-б (п. №3) до 20:00 11.01.21 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 56 (п. №10, стояк) до 20:00 11.01.21 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 115 (п. №6, стояк), пр. Гагарина, 159 (п. №1), ул. Александра Матросова, 14 (стояк) до 20:00 11.01.21 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), 77-б (п. №4, стояк) до 20:00 11.01.21 г.