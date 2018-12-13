Корь "шагает" по области: еще 20 заболевших

C 6 по 12 декабря зарегистрировано 20 случаев кори, из них большинство - среди детей до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, с начала года в области зарегистрировано 553 больных корью, из них 276 - дети. Летальные случаи не зарегистрированы.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди харьковчан и жителей Харьковского района - 244 и 168 человек соответственно. Уровень заболеваемости расценивается как высокий.