Корь "шагает" по области: еще 20 заболевших

13 декабря 2018 г. 13:57
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C 6 по 12 декабря зарегистрировано 20 случаев кори, из них большинство - среди детей до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. 

По данным центра, с начала года в области зарегистрировано 553 больных корью, из них 276 - дети. Летальные случаи не зарегистрированы. 

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди харьковчан и жителей Харьковского района - 244 и 168 человек соответственно. Уровень заболеваемости расценивается как высокий.
 
По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 22,6%, ученики - 22,9%, неорганизованные дошкольники - 18,6%, рабочие промышленных предприятий - 9,9%, медработники - 8%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,2%, студенты вузов - 5,5%.
 
Удельный вес не привитых среди заболевших - 347 человек, а анализ заболеваемости привитых  показал, что 37,4% заболевших имеют только одну прививку. Почти у 60% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.
 
Всего же зарегистрировано 28 вспышек кори, 25 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, а в трех случаях противоэпидемические мероприятия продолжаются.
 
Также в лабцентре напомнили, что  единственное эффективное средство профилактики кори - вакцинация.

 

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