Корь "шагает" по области: еще 20 заболевших

По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 22,6%, ученики - 22,9%, неорганизованные дошкольники - 18,6%, рабочие промышленных предприятий - 9,9%, медработники - 8%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 5,2%, студенты вузов - 5,5%.
Удельный вес не привитых среди заболевших - 347 человек, а анализ заболеваемости привитых показал, что 37,4% заболевших имеют только одну прививку. Почти у 60% больных диагноз кори подтвержден лабораторно.
Всего же зарегистрировано 28 вспышек кори, 25 из которых локализованы в пределах инкубационного периода, а в трех случаях противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Также в лабцентре напомнили, что единственное эффективное средство профилактики кори - вакцинация.