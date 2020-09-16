Коронавирус в Украине: за сутки умерло рекордное количество пациентов

В течение вторника, 15 сентября, в Украине было подтверждено 2 958 новых случаев COVID-19. При этом в течение последних суток зафиксировано рекордное количество умерших от осложнений болезни – 76 пациентов. Преодолели коронавирус 1 514 пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"16 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 162 660 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 340 летальные, 72 324 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 958 новых случаев", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что всего за время эпидемии в стране было проведено 1 925 482 тестирований методом ПЦР, при этом за сутки - 27 794.

Согласно статистике Минздрава, наибольшими эпицентрами распространения COVID-19 являются город Киев, Черновицкая, Харьковская, Львовская и Ивано-Франковская области.