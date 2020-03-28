Коронавирус заставил Россию закрыть границу

Российская Федерация решила закрыть все свои границы с 30 марта из-за распространения коронавируса. В частности, РФ ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Ограничения на въезд-выезд в РФ не касаются российских дипломатов, их семей, а также официальных делегаций. При этом Россия оставляет открытой границу с временно оккупированными ею частями Донецкой и Луганской областей. Сепаратисты могут попасть в РФ только при наличии российского паспорта.

На данный момент в России подтвердили 1264 случая заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции.