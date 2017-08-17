Льготы в ВУЗах необходимость или помеха для абитуриентов с высокими баллами?

Конкурсный балл Ксении при поступлении в ВУЗ был равен 200 – это максимально возможный показатель. Учиться шла исключительно по призванию - на факультет классической филологии и другого варианта не рассматривала, говорит девушка

Ксения Полякова, студентка первого курса:

Мы подали и ждали результатов. Но когда результаты должны были прийти – мы заметили, что статус моей заявки не изменился с «допущена до конкурсу» и решили пойти в приемную комиссию и разобраться что и как. Мы пришли и нам сообщили, что бюджетных мест на данную специальность не выделено. Мы удивились, поскольку на сайте было указанно, что бюджетных мест выделено от 2 до 7

Ксении предложили альтернативу – поступить в Киевский ВУЗ, где для нее бюджетное место нашлось. Такой вариант девушке не подошел, ведь учиться она хотела в родном городе. Только после неоднократных писем и звонков в Министерство образования, с просьбой перевести данное бюджетное место в харьковский университет, Ксения стала студенткой первого курса на бюджетной основе. Исторя девушки скорее исключение, чем правило. Большое колличесво абитуриентов с высокими баллами теряют возможность поступить на бюджет, так как зачастую бюджетное место оказывается занято студентом-льготником и хорошо, если он потом добросовестно учится и посещает все пары. Но бывают и обратные случаи, например, недавний конфликт, который разгорелся в одном их харьковских ВУЗов, где студентку хотели перевести на контракт, лишив положенной льготы. История вызвала резонанс, девушка утверждала, что все произошедшее - это несправидливость и предвзятое отношение. Но на самом деле выяснилось, что девушка просто не посещала пары и училась весьма посредственно, что не оставило преподавателям другого выхода. Сейчас ей дали возможность пересдать хвосты и остаться на бюджете. Статей в прессе оказалось достаточно- обе стороны конфликта сегодня отказываются давать какте-либо комменарии.Подобные истории, к сожалению, не редкость говорит социолог Денис Подъчев.

Денис Подъячев, социолог и политолог:

Когда начинают выравнивать между собой талантливых детей, выпускников и грубо говоря всех. И преследуют принцип не «каждому по способностям», а «каждый имеет шанс, кем бы он ни был». То есть, Вы понимаете, что это демотивирует наиболее способных

Подъячев уверен, что до тех пор пока такая ситуация с заполнением вакантных мест будет продолжаться - у нас в стране не будет Нобелевских лауреатов, а самые умные и талантливые будут уезжать за рубеж. Тогда как Андрей Ерохин заместитель председателя приемной комиссии ХНУРЭ считает, что наличие такого количества льгот - необходимость.

Андрей Ерохин, заместитель председателя приемной комиссии ХНУРЭ:

Это обязательно, обязательные нормы, которые в каждом современном, демократическом государстве должны отстаиваться. Другое дело как их поддерживать. Одерживать, переводя их с контракта на бюджет, либо поддерживать их, возможно, какими-то дотациями с точки зрения оплаты их бучения на контракте. Ну это все вопросы, которые будут поставлены при формировании условий приема в 2018 году

Льготы предусмотрены для участников АТО и их детей, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов детства и Чернобыля. Абитуриенты из зон, где ведутся боевые действия, при наличии всех соответствующих документов, тоже относятся к льготной категории. Также, в этом году, учитывался еще и сельский коэффициент. К примеру, при равном количестве баллов предпочтение отдавалось абитуриенту из сельской местности, а не из города. Таким образом, была занята немалая часть бюджетных мест. В следующем году возможны изменения в условиях поступления в ВУЗы и условиях получения льгот, говорят представители приемной комиссии. Но детали и подробности станут известны только после официального письма из Министерства образования