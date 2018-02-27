Линолеум в рулонах: красиво, практично, доступно®

27 февраля 2018 г. 17:44
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Линолеум давно никто не считает самым простым материалом, который покупают, желая сэкономить на ремонте. Разнообразие видов этого напольного покрытия сегодня настолько велико, что его используют в стильных дизайнерских проектах квартир, офисов, рабочих помещений.

Огромный выбор линолеума в рулонах представлен в магазинах «Леруа Мерлен»: https://www.leroymerlin.ua/. Осталось лишь определиться с нужными характеристиками и расцветкой.

Для дома, офиса и производства

Линолеум бывает:

  • бытовым;
  • полукоммерческим;
  • коммерческим.

Тип покрытия должен соответствовать предназначению помещения. Бытовой предназначен для дома. У него самый тонкий верхний слой и довольно скромная износостойкость. Но не переживайте: такое напольное покрытие прекрасно прослужит долгие годы, ведь в квартире нагрузка на него будет минимальной.

Полукоммерческий линолеум подойдет и для дома, и для офиса. Третий вариант — наиболее износостойкий, он успешно выполнит свою функцию, даже будучи постеленным в промышленных помещениях.

Помогут и проконсультируют

Современный линолеум состоит из нескольких слоев. Верхний — прозрачный, обеспечивающий износоустойчивость. Также неотъемлемой частью данного напольного покрытия является окрашенная декоративная прослойка. В зависимости от типа линолеум может иметь еще несколько слоев: вспененные верхний и нижний, стеклохолст, основу с логотипом производителя.

В ассортименте «Леруа Мерлен» есть напольные покрытия, изготовленные в Сербии, Польше, Бельгии, Украине. Сотрудники магазина помогут выбрать подходящий для вас вариант и аккуратно отрежут необходимый кусок. Ширина рулонов варьируется от 2 до 4 метров. Также в магазине можно получить профессиональную консультацию, относительно того, как постелить линолеум самостоятельно.

Да будет цвет!

Определиться с расцветкой линолеума — задача не из простых. Как из тысяч рисунков и оттенков выбрать тот, который долгие годы будет создавать уют и радовать глаз? Традиционные разновидности — однотонные спокойных цветов или с рисунком, имитирующим другие напольные покрытия (паркет, ламинат, плитку и так далее).

Напоследок несколько полезных советов:

  • для кухни выбирайте линолеум с пестрым абстрактным рисунком. Он наименее маркий и оптимален в уходе;
  • для детской подойдет светлое покрытие с интересным ярким принтом или же традиционные варианты, но обязательно теплых оттенков;
  • для прихожей или коридора оптимален полукоммерческий линолеум, имитирующий камни, плитку, мрамор. Он выглядит строго, элегантно и не боится частых влажных уборок.

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