Лоукостер Ryanair открыл рейсы из Харькова в польский Краков

18 июня 2019 г. 9:21
Источник: УНИАН
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Ирландский лоукостер Ryanair в понедельник, 17 июня, выполнил первый рейс из Харькова.

Первый рейс из харьковского аэропорта состоялся в польский Краков, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - пришло время Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что 19 июня состоится первый рейс Ryanair из Одессы.

Отметим, что Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы из Харькова в Познань. На данный момент анонсированная маршрутная сеть лоукостера из Харькова включает Познань, Краков и Вильнюс

 

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