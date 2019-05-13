Лучшая подруга на зиму – дубленка®

Когда заходит разговор о верхней зимней одежде, с уверенностью можно сказать, что во все времена среди украинских модниц большой популярностью пользовались дубленки. Именно они являются одним из наиболее удобных и практичных вариантов одежды в условиях нашего климата. Теплая стильная дубленка придется кстати и холодной дождливой осенью, и в зимний морозный день.

Последние показы мод стали очередным подтверждением того, что дубленка является одним из лидеров верхней одежды. Все так же популярными в новом сезоне остаются расклешенные и прямые силуэты, укороченные модели.

Дубленка – вид одежды, который способен радовать не один сезон. Но для этого следует выбирать только качественные экземпляры. Если есть желание от покупки получить максимум удовольствия и долговечности, следует обращать внимание на аккуратность покроя, отсутствие торчащих ниток, разводов, проплешин. При наличии водоотталкивающего слоя следует посмотреть на равномерность его нанесения. Также при надавливании он не должен липнуть к рукам. Толщина кожи должна быть везде одинаковой, а мех быть одной густоты и направления на всех участках.

Украинский бренд МилаНова, одной из специализаций которого является пошив верхней женской одежды, ежегодно представляет вниманию современных красавиц новые модели дубленок, в которых запечатлены женственность и элегантность, которые соответствуют европейским стандартам. Многим моделям характерны декоративная строчка, замки, декоративные пуговицы, пряжки. Не обходится коллекция и без меха норки, песца, чернобурки, amber fox, gold rex. Цветовая палитра представлена спокойными бежевым и серым, благородными черным, шоколадным, темно-зеленым, синим, жизнеутверждающими капучино и рыжим.

Комфорт и стиль в одной дубленке

Одним модницам по душе длинные силуэтные дубленки, другие же выбирают укороченные приталенные модели, такие как Д-111 от компании MilaNova https://milanova.com.ua/p/561-milanova-d-111_ryzhiy.html . Изделие выполнено из искусственного дубляжа высокого качества с мехом мутон. Край модели капюшона обрамляет опушка из натурального меха Amber Fox.

Модели Д-111 характерны карманы листочки. Также ее украшает дорогая турецкая фурнитура: центральная застежка-молния и две асиметричные декоративные по бокам изделия. Еще одной особенностью изделия является фигурный низ.

Дубленка Д-111 от МилаНова – отличный вариант базовой вещи современной женщины на весь период холодов. Цветовая гамма предложена в трех вариантах:

рыжий;

капучино;

черный.

Модель придется по вкусу женщинам, предпочитающим удобные легкие модели, не препятствующие движению.

Дубленка от любимого бренда

Купив однажды дубленку в фирменном магазине MilaNova в Киеве, Харькове или на сайте компании, женщины остаются довольны приобретением и возвращаются сюда снова и снова. Онлайн бутики и мультибрендовые шоурумы также спешат выкупить для своих торговых залов сезонные коллекции, чтобы порадовать не только украинских красавиц, но и жительниц Беларуси, Казахстана, России, стран дальнего зарубежья. Доставка заказа производится любой удобной для заказчика транспортной компанией.

С информацией о новых коллекциях, условиях заказа, распродажах и акциях, бизнес-возможностях можно ознакомиться на сайте компании https://milanova.com.ua/shop/dublenki/index.html . Дополнительно к услугам клиентов – профессиональные консультации менеджеров.

Желание создать модный лук стимулирует женщин на поиски стильных дубленок, пальто, плащей, курток. Но, зачем долго искать, когда есть уже полюбившийся многими модницами харьковский бренд МилаНова?!