Метрополитен в изоляции. Когда закрывается "подземка" в Харькове и как будет работать другой транспорт?

На новый график харьковский транспорт переходит с вечера 17 марта. Последний пассажир сможет зайти в харьковскую подземку в 20.00. Несколько часов - на выход пассажиров. Затем - полная изоляция до 3 апреля. Таким было решение украинского правительства, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Украине. Соответствующий приказ вскоре выдали и в городском департаменте инфраструктуры.

Евгений Водовозов, заместитель городского главы по вопросам инфраструктуры:

Згідно цієї постанови сьогодні у харківському метрополітені приймуть останнього пасажира метро. Наземний транспорт буде курсувати. Але зміниться схема маршрутів, бо у нас дуже багато маршрутів., підв’язаних до метрополітену і вони теряють свою актуальність.

Большинство харьковчан от такого решения не в восторге. Говорят - можно было бы ввести масочный режим и строгий контроль за поездками, а вот закрытие подземки станет причиной траснпортного коллапса в Харькове. Ведь ежедневно метрополитеном пользуются сотни тысяч людей.

Елена, харьковчанка:

Я просто на машине езжу, мне как-то все равно. А люди, которые ездят общественным транспортом, им будет неудобно. Те же медперсонал, которые будут работать. Или работники станций, ТЭЦ, им же нужно доезжать до города.

Марина, харьковчанка:

Все в шоке, потому что государственные работы ведь тоже остались. У меня родители на государственных должностях, они сутками работают, хоть и ввели какой-то закон, но все равно вилами по воде. Как они должны добираться? Ввести карантин и масочный режим, я считаю, да. Просто обязать под угрозой штрафа заходить в масках и перчатках.

Александр, харьковчанин:

Ну, я как бы часто им пользуюсь. Это придется, если еще маршрутки отменят, то придется пешком ходить, меры предосторожности нужно делать, но я против закрытия метро.

В горсовете рассказали - новые схемы движения наземного общественного транспорта будут разработаны до конца дня. Трамваи, троллейбусы и маршрутки будут работать в специальном режиме. Между тем, таксисты говорят - о повышении тарифов за ограничений по всей Украине речь не идет. По какому графику они будут работать в ближайшее время - пока вопрос.

Сергей, таксист:

Позакрывают же ж метро, кафе, заведения, все бары, поэтому мы знаем то, что знаете вы, по большому счету. Как будет, так и будет. Мы люди вольные, скажем так. Будем смотреть по обстановке - По тарифам будете менять? - Та какое менять? Тут сейчас некого возить. А метро закроют, вообще никого не будет.

В областной администрации сообщили о приостановлении всех вылетов из Международного аэропорта «Харьков». Будут лишт принимать рейсы, на которых доставляют домой украинских граждан из Египта.

В 12.00 18 марта прекращаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугороднем, внутриобластном и межобластном сообщении. Исключение - перевозка людей легковыми авто, автобусами и электрическим общественным транспортом. До 10 пассажиров в салоне. С этого же времени останавливаются железнодорожные пассажирские перевозки, как в пределах страны, так и пригородные.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Деякі дії, можливо, можуть бути нелогічними. Але у нас вся ситуація нелогічна на сьогоднішній день, і нетипова. Я підкреслюю це, тому ми повинні розуміти, що певні дії, відповідальність, вона лежить на кожному з нас. На кожному громадянину.

Регулировать количество пассажиров в общественном транспорте будут полицейские, сообщили в Нацполиции. Согласно Постановлению Кабмина, в маршрутках их не должно быть больше 10, в трамваях и троллейбусах - до 20 человек.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Ми розуміємо, що якщо ми будемо виркучувати руки водію трамвая, він встане і піде додому, тому звичайно будем пфідтягувати до зупинок, зупиниться метрополітен, але розуміємо і їх. Стоїть черга, зайшло 10 чоловік, транспорт поїхав. В іншому випадку будемо зупиняти. Будуть превентивні якісь заходи. Всі знають, що є відпровідальність, і вона посилена відповідальність.

Между тем, в социальных сетях пользователи создают каналы, на которых все желающие могут предложить другим горожанам подвезти их к работе, или же, наоборот, найти попутчика, которые возьмет пассажира к себе в авто.